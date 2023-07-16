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«ПСЖ» готов заплатить за Влаховича € 90 млн, Душан будет получать € 9 млн в год — Педулла

«ПСЖ» готов заплатить за Влаховича € 90 млн, Душан будет получать € 9 млн в год — Педулла
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Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович входит в сферу интересов «ПСЖ». Парижский клуб готовы выложить за сербского футболиста € 90 млн (с учётом бонусов), а ему платить € 9 млн в год. Об этом сообщает журналист Альфредо Педулла на своём сайте.

Влахович выступает за «Ювентус» с января 2022 года. В сезоне-2022/2023 на счету серба 42 матча за «старую синьору» во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с туринским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 70 млн. Ранее форвард играл за «Фиорентину» и сербский «Партизан».

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