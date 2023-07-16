Феликс хочет перейти в «Барселону», но клуб не сможет его подписать из-за финансов — AS

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Феликс желает продолжить карьеру в «Барселоне», но в клубе не в состоянии оплатить переход португальского футболиста. Об этом сообщает AS. По сведениям источника, Феликсом интересуется «ПСЖ», но он всё ещё хочет выступать за каталонцев.

«ПСЖ» собирается приобрести Феликса у «Атлетико». В ходе переговоров по трансферу португальского форварда обсуждался вопрос о том, какой номер в команде он получит. Феликс отдал предпочтение номеру 7. Португалец уже использовал его ранее при выступлениях за мадридцев. В данный момент он по-прежнему проводит предсезонку с испанским клубом.

В свою очередь, Мбаппе собирается перейти этим летом в мадридский «Реал» и не хочет продлевать контракт с парижанами. Нынешнее соглашение француза с «ПСЖ» рассчитано до конца сезона-2023/2024.

В Барселоне продолжается реконструкция «Камп Ноу». Видеоролик: