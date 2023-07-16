Рожерио, которым интересуется «Спартак», попал в сферу интересов «Порту»

Защитник «Сассуоло» Рожерио, который, по словам агента игрока, близок к переходу в «Спартак», также входит в сферу интересов «Порту». Об этом сообщает Sportitalia.

По сведениям источника, бразилец продолжает оставаться важным игроком для «Сассуоло» и клуб не хочет с ним расставаться, но сам Рожерио заявил агенту, что не будет продлевать контракт с командой, истекающий летом 2024 года.

Ранее стало известно, что «Спартак» и «Сассуоло» перешли к финальной стадии переговоров по переходу Рожерио, а сам бразильский защитник готов перейти в московский клуб. Сумма потенциального трансфера может составить около € 8 млн. В подписании Рожерио заинтересован главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.

Контракт бразильца с итальянским клубом рассчитан до июня 2024 года. Transfermarkt оценивает его в € 5,5 млн.