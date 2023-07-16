«Уже ощущаю себя частью коллектива». Виталий Ботнарь — о переходе в «Пари НН»

Голкипер Виталий Ботнарь высказался о переходе в «Пари Нижний Новгород». Предыдущим клубом футболиста было московское «Торпедо».

«Общение с некоторыми клубами было до, во время и после появления варианта с «Пари НН». Конечно, РПЛ была в приоритете. Но при этом не исключал возможности продолжить карьеру и в клубе ФНЛ, главное, чтобы на меня рассчитывали и доверяли важную роль.

Наигрывали ли в основной состав на сборах? В эти две недели мысли были только о футболе, получал максимальное удовольствие от тренировочного процесса. Видел, ощущал, что меня воспринимают таким, какой я есть на самом деле. Просто делал и делаю то, что умею, люблю и чем живу с шести лет. Отдаюсь футболу на все 100 процентов, а где мне место на сегодняшний день в команде, определять в первую очередь тренерскому штабу.

Какое впечатление произвёл Сергей Юран? Сергей Николаевич и его тренерский штаб — это опытный коллектив, который знает, чего хочет добиться с командой в сезоне. Вратари всегда немного стоят особняком. Так и здесь сразу наладился деловой рабочий контакт с Александром Сергеевичем Гутеевым, Артуром Нигматуллиным, в целом уже ощущаю себя частью коллектива, у которого есть лидер в лице главного тренера», — приводит слова Ботнаря «РБ Спорт».