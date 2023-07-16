«Уже ощущаю себя частью коллектива». Виталий Ботнарь — о переходе в «Пари НН»

Голкипер Виталий Ботнарь высказался о переходе в «Пари Нижний Новгород». Предыдущим клубом футболиста было московское «Торпедо».
«Общение с некоторыми клубами было до, во время и после появления варианта с «Пари НН». Конечно, РПЛ была в приоритете. Но при этом не исключал возможности продолжить карьеру и в клубе ФНЛ, главное, чтобы на меня рассчитывали и доверяли важную роль.
Наигрывали ли в основной состав на сборах? В эти две недели мысли были только о футболе, получал максимальное удовольствие от тренировочного процесса. Видел, ощущал, что меня воспринимают таким, какой я есть на самом деле. Просто делал и делаю то, что умею, люблю и чем живу с шести лет. Отдаюсь футболу на все 100 процентов, а где мне место на сегодняшний день в команде, определять в первую очередь тренерскому штабу.
Какое впечатление произвёл Сергей Юран? Сергей Николаевич и его тренерский штаб — это опытный коллектив, который знает, чего хочет добиться с командой в сезоне. Вратари всегда немного стоят особняком. Так и здесь сразу наладился деловой рабочий контакт с Александром Сергеевичем Гутеевым, Артуром Нигматуллиным, в целом уже ощущаю себя частью коллектива, у которого есть лидер в лице главного тренера», — приводит слова Ботнаря «РБ Спорт».
- 16 июля 2023
-
10:22
-
10:18
-
10:01
-
10:00
-
09:50
-
09:48
-
09:33
-
09:23
-
09:12
-
09:11
-
09:08
-
09:05
-
09:05
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:28
-
08:15
-
08:02
-
07:55
-
07:35
-
07:10
-
06:41
-
06:30
-
06:05
-
05:58
-
05:36
-
05:26
-
05:18
-
05:06
-
04:41
-
04:38
-
03:49
-
03:36
-
03:31