«Барселона» подпишет Ромеу за € 4,5 млн

Полузащитник «Жироны» Ориоль Ромеу, скорее всего, станет игроком «Барселоны» за € 4,5 млн в это летнее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонский клуб заплатит сумму выкупа игрока в размере за € 4,5 млн. Хотя «Жирона» пыталась выбить за игрока сумму в € 8 млн этим летом, реальная сумма выкупа, прописанная в контракте футболиста, составляет всего € 4,5 млн, что значительно упрощает сделку для «Барселоны».

В прошедшем сезоне Ла Лиги Ромеу был ключевым игроком команды, проведя за неё 33 матча и забив два гола. Соглашение Ориоля с «Жироной» истекает летом 2025 года. Цена полузащитника по версии портала Transfermarkt — € 5 млн. Напомним, Ромеу выступал за «Барсу» с 2010 по 2011 год. Он является воспитанником каталонцев.