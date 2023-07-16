«Барселона» подпишет Ромеу за € 4,5 млн

Полузащитник «Жироны» Ориоль Ромеу, скорее всего, станет игроком «Барселоны» за € 4,5 млн в это летнее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.
По информации источника, каталонский клуб заплатит сумму выкупа игрока в размере за € 4,5 млн. Хотя «Жирона» пыталась выбить за игрока сумму в € 8 млн этим летом, реальная сумма выкупа, прописанная в контракте футболиста, составляет всего € 4,5 млн, что значительно упрощает сделку для «Барселоны».
В прошедшем сезоне Ла Лиги Ромеу был ключевым игроком команды, проведя за неё 33 матча и забив два гола. Соглашение Ориоля с «Жироной» истекает летом 2025 года. Цена полузащитника по версии портала Transfermarkt — € 5 млн. Напомним, Ромеу выступал за «Барсу» с 2010 по 2011 год. Он является воспитанником каталонцев.
- 16 июля 2023
-
10:22
-
10:18
-
10:01
-
10:00
-
09:50
-
09:48
-
09:33
-
09:23
-
09:12
-
09:11
-
09:08
-
09:05
-
09:05
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:28
-
08:15
-
08:02
-
07:55
-
07:35
-
07:10
-
06:41
-
06:30
-
06:05
-
05:58
-
05:36
-
05:26
-
05:18
-
05:06
-
04:41
-
04:38
-
03:49
-
03:36
-
03:31