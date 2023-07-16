Уолкер поговорит с Гвардиолой перед переходом в «Баварию»

33-летний защитник «Манчестер Сити» Кайл Уолкер ранее уже дал согласие на переход в мюнхенскую «Баварию», но хочет сначала поговорить с главным тренером «горожан» Хосепом Гвардиолой перед возможным трансфером, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, разговор с Гвардиолой может стать ключевой составляющей перед финальным решением по переходу футболиста. Хотя Уолкер уже дал «зелёный свет» на переход в мюнхенский клуб, всё ещё есть определённые детали, которые нужно урегулировать. Клубы также ещё не достигли полного соглашения по трансферу английского футболиста.

В сезоне-2022/2023 на счету Уолкера 38 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с «горожанами» действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 13 млн.