УЕФА уведомил «Реал» и «Барселону» о возможных нарушениях правил финансового фэйр–плей

УЕФА уведомил мадридский «Реал» и «Барселону» о том, что денежные средства, полученные от продажи будущих источников дохода, включая сделки по трансляциям и другие медиа–активы, не будут рассматриваться как законная прибыль в процессе соблюдения правил финансового фэйр–плей (FFP). Об этом сообщил The Telegraph.

Отмечается, что решение оказывает огромное давление на «Барселону», требуя соблюдения FFP в следующем цикле, и в какой–то мере объясняет, почему активность «Реала» на трансферном рынке была настолько ограниченной — помимо подписания Джуда Беллингема.

УЕФА расценил продажу «Барселоной» ряда будущих источников дохода прошлым летом примерно за € 700 млн как долг. То же самое было в случае с продажей «Реалом» за € 360 млн будущих доходов от реконструированного стадиона «Сантьяго Бернабеу» американскому инвестору Sixth Street прошлым летом. В финансовых результатах обоих клубов эти авансовые денежные выплаты в обмен на долю будущих доходов были представлены как прибыль.

Ранее сообщалось, что самый крупный штраф за нарушение FFP наложен на испанскую «Барселону»: каталонцы выплатят € 500 тыс. В течение 2022 финансового года сине-гранатовые попытались перекрыть убытки за счёт доходов, полученных в результате продажи нематериальных активов (трансферы игроков не считаются), что запрещено регламентом ICFC.