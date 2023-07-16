Итальянский журналист — о возможном новичке «Спартака»: Рожерио казался настоящим талантом

Итальянский журналист Франки Массимо высказался о возможном переходе защитника «Сассуоло» Рожерио в московский «Спартак».
«Возможно, Рожерио поможет «Спартаку», даже если он не чемпион и играет за «Сассуоло», а не за «Интер», «Милан», «Ювентус» или «Наполи».
Он классический левый защитник, любит работать, подключаться к атакам, навешивать. Когда ему было 18 лет, то Рожерио казался многообещающим талантом. Его купил «Ювентус» после выступления на чемпионате мира среди юношей до 17 лет в состав сборной Бразилии. Затем он был вызван в бразильскую сборную до 20 лет. Но в Турине он ни разу не играл за первую команду и ушёл после первого же сезона. На взрослом уровне у него ни одного матча в сборной Бразилии. Повторяюсь, он не чемпион, а защитник из провинциальной команды «Сассуоло», — приводит слова Массимо Metaratings.
Напомним, ранее стало известно, что «Спартак» и «Сассуоло» перешли к финальной стадии переговоров по переходу Рожерио, а сам бразильский защитник готов перейти в московский клуб. Сумма потенциального трансфера может составить около € 8 млн. В подписании Рожерио заинтересован главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.
- 16 июля 2023
-
11:33
-
11:30
-
11:20
-
11:00Малком: «Зенит» — лучший клуб России Эксклюзив
-
10:59
-
10:49
-
10:33
-
10:30
-
10:22
-
10:18
-
10:01
-
10:00
-
09:50
-
09:48
-
09:33
-
09:23
-
09:12
-
09:11
-
09:08
-
09:05
-
09:05
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:28
-
08:15
-
08:02
-
07:55
-
07:35
-
07:10
-
06:41
-
06:30
-
06:05
-
05:58
-
05:36