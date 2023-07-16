«ПСЖ» выкупил обратно Симонса у ПСВ за € 6 млн. Судьба Ксави зависит от Мбаппе и Неймара

Французский «ПСЖ» активировал опцию обратного выкупа 20-летнего полузащитника ПСВ Ксави Симонса за € 6 млн, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, парижский клуб активировал пункт обратного выкупа нидерландского футболиста. Сейчас Симонс летит подписывать контракт с «ПСЖ». Теперь у парижан есть два варианта, как распорядиться будущим Ксави. В случае если Килиан Мбаппе или Неймар уходят из клуба, Симонс остаётся в «ПСЖ». Если же оба звёздных игрока остаются в клубе, то Ксави присоединится летом к другому клубу на правах аренды.

В сезоне-2022/2023 на счету Симонса 48 матчей за ПСВ во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и девятью результативными передачами. Контракт игрока с нидерландским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, согласно данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн. Ранее стало известно о включении Симонса в список номинантов на приз Golden Boy — 2023.