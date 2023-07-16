Ерохин: по Суперкубку можно понять, что в новом сезоне «Зениту» легко точно не будет

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал победу в Суперкубке России — 2023, а также поделился ожиданиями по уровню конкуренции для сине-бело-голубых в предстоящем сезоне. Напомним, основное время матча за трофей завершилось без забитых голов, а в серии пенальти «Зенит» переиграл ЦСКА со счётом 5:4.

«По матчу за Суперкубок с ЦСКА можно понять, что в новом сезоне «Зениту» легко точно не будет. Было очень важно удачно начать новый сезон. Как начнёшь год, так его и проведёшь. Мы выиграли Суперкубок: надеюсь, дальше продолжим в том же духе. Побеждать никогда не надоест!» — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Это четвёртый Суперкубок России, выигранный 33-летним Ерохиным в составе «Зенита» (и в целом четвёртый в его карьере). Хавбек выступает за петербуржцев с сезона-2017/2018. Вместе с командой он также стал пятикратным чемпионом России и обладателем Кубка страны в сезоне-2019/2020.