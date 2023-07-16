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«СКА-Хабаровск» победил «Шинник» в матче 1-го тура Первой лиги

«СКА-Хабаровск» победил «Шинник» в матче 1-го тура Первой лиги
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Завершился матч 1-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «СКА-Хабаровск» и ярославский «Шинник». Команды играли на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком (Владивосток). «СКА-Хабаровск» одержал победу со счётом 2:0.

В составе хабаровчан дубль оформил нападающий Кирилл Никитин. Он отличился на 33-й и 51-й минутах встречи.

В прошлом сезоне Первой лиги «Шинник» финишировал на седьмом месте. «СКА-Хабаровск» завершил сезон на 10-й строчке в турнирной таблице. Победителем стал казанский «Рубин» (69).

Вчера, 15 июля, в стартовом матче Первой лиги сезона-2023/2024 московское «Торпедо» обыграло махачкалинское «Динамо» со счётом 2:0.

Россия - Мелбет Первая лига. 1-й тур
16 июля 2023, воскресенье. 10:00 МСК
СКА-Хабаровск
Хабаровск
Окончен
2 : 0
Шинник
Ярославль
1:0 Никитин – 33'   2:0 Никитин – 51'
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