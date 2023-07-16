«ПСЖ» постарается подписать Кейна, несмотря на предложение «Баварии»

Французский «ПСЖ» ищет нападающего этим летом, и английский форвард «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн находится высоко в их списке возможных подписаний на эту позицию, сообщает The Telegraph.

По информации источника, «ПСЖ» хочет подписать одного или даже двух форвардов в летнее трансферное окно. Парижане уже подписали большое количество хороших игроков на разные позиции, и единственная зона, которая сейчас нуждается в усилении – атакующая линия. Множество имён связывали с французским клубом, в том числе Душан Влахович, Виктор Осимхен, а также Гонсало Рамуш, но Гарри Кейн – номер один по приоритетности в их списке.

Также сообщается, что интерес к Кейну никак не связан с возможным уходом Килиана Мбаппе, даже если француз останется, это ничего не изменит. Несмотря на сильный интерес к англичанину со стороны «Баварии», в Париже уверены, что могут сделать лучшее предложение по футболисту. Президент клуба Нассер Аль-Хелаифи уже провёл первичные переговоры с руководством «шпор». Теперь многое зависит от решения Кейна.

В сезоне-2022/2023 Гарри Кейн провёл 38 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил 30 голов и сделал три результативные передачи. Кейн — воспитанник академии «Тоттенхэма», за первую команду 29-летний английский нападающий играет с 2011 года.