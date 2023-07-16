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«ПСЖ» отказался от идеи подписания Жоау Феликса

«ПСЖ» отказался от идеи подписания Жоау Феликса
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Французский «ПСЖ» отказался от идеи трансфера нападающего мадридского «Атлетико» Жоау Феликса. В португальском игроке теперь заинтересована только «Астон Вилла», сообщает Football Espana.

По информации источника, Феликс вряд ли останется в составе «матрасников» к концу летнего трансферного окна и должен покинуть команду в скором времени. Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне не видит Жоау игроком клуба. Однако «ПСЖ», которому ранее предлагали португальского футболиста, отказался от данного трансфера. Таким образом, в гонке за 23-летнего игрока осталась только английская «Астон Вилла», потому будущее Феликса выглядит максимально неясным.

Во второй половине минувшего сезона Феликс выступал за «Челси» на правах аренды. В лондонском клубе он провёл 20 матчей во всех турнирах и забил четыре гола. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

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