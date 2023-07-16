«ПСЖ» отказался от идеи подписания Жоау Феликса

Французский «ПСЖ» отказался от идеи трансфера нападающего мадридского «Атлетико» Жоау Феликса. В португальском игроке теперь заинтересована только «Астон Вилла», сообщает Football Espana.
По информации источника, Феликс вряд ли останется в составе «матрасников» к концу летнего трансферного окна и должен покинуть команду в скором времени. Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне не видит Жоау игроком клуба. Однако «ПСЖ», которому ранее предлагали португальского футболиста, отказался от данного трансфера. Таким образом, в гонке за 23-летнего игрока осталась только английская «Астон Вилла», потому будущее Феликса выглядит максимально неясным.
Во второй половине минувшего сезона Феликс выступал за «Челси» на правах аренды. В лондонском клубе он провёл 20 матчей во всех турнирах и забил четыре гола. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.
- 16 июля 2023
-
13:28
-
13:22
-
13:14
-
13:05
-
13:00
-
12:58
-
12:36
-
12:34
-
12:30
-
12:18
-
12:07
-
12:05
-
12:00
-
11:58
-
11:58
-
11:33
-
11:30
-
11:20
-
11:00Малком: «Зенит» — лучший клуб России Эксклюзив
-
10:59
-
10:49
-
10:33
-
10:30
-
10:22
-
10:18
-
10:01
-
10:00
-
09:50
-
09:48
-
09:33
-
09:23
-
09:12
-
09:11
-
09:08
-
09:05