Булыкин: в новом сезоне никто не позволит «Зениту» закончить чемпионат за несколько туров

Бывший футболист Дмитрий Булыкин высказался о матче Суперкубка России, в котором «Зенит» обыграл ЦСКА (0:0, 5:4 по пенальти).
«Организация была на хорошем уровне. Футболисты играли первую официальную игру после перерыва — это сказывается. Ещё не все в хорошей форме. Все играли осторожно, и это отразилось на игре. Пенальти получились интересными, как и битва вратарей. Из всего этого Кержаков и «Зенит» вышли победителями.
В новом сезоне у «Зенита» будет конкуренция в борьбе за чемпионство, причём не с одним клубом, а с несколькими. Все будут серьёзно настраиваться на «Зенит». Никто не позволит им закончить чемпионат за несколько туров. Нас ждёт хорошая конкуренция в этом сезоне», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 16 июля 2023
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