Бывший футболист Александр Бубнов высказался о проблемах «Зенита». Вчера, 15 июля, «Зенит» в матче Суперкубка России обыграл ЦСКА в серии пенальти — 5:4. Основное время игры завершилось вничью со счётом 0:0.
«Вообще у команды Семака проблемы наблюдались и по матчам Кубка PARI Премьер. Вспомните матчи с «Црвеной Звездой», «Фенербахче»… Теперь получается, что уже три игры подряд с более-менее сильными соперниками «Зенит» не может победить.
Главная проблема — отсутствие моментов. И это при том, что от чемпионской тактики Семак не отходит. Это интересно, ведь, по идее, у него есть запасной вариант. Когда в составе были Дзюба и Азмун, тренер играл в два нападающих. Сейчас же, обладая Сергеевым и Кассьеррой, он даже не пробует такое сочетание. Конечно, «Зенит» остаётся фаворитом грядущего сезона в борьбе за чемпионство, но, думаю, такого преимущества у него больше не будет. Семак может порадоваться трофею, но точно не качеству игры», — приводит слова Бубнова Sportbox.
- 16 июля 2023
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