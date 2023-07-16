Масалитин — о лимите: не должно быть больше 3-4 легионеров, у нас талантливая молодёжь

Бывший футболист Валерий Масалитин поделился мнением по поводу лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге и рассказал, что стоит изменить.
«Стоит ли пересмотреть лимит на легионеров? Сейчас хорошее время воспитать сильное поколение. Я за наших ребят. Еврокубков нет, смысл тратить огромные деньги на иностранцев. Конечно, уровень российского футбола без них упадёт, но в какой-то момент оттолкнёмся ото дна и сможем своими ребятами достигать целей.
У нас есть талантливая молодёжь, новые звёздочки зажигаются. Петржела в своё время в «Зените» доверял Аршавину, Кержакову, Быстрову, другим российским футболистам. Боевая команда была. Сейчас в составе не должно быть больше трёх или четырёх легионеров. Они должны быть качественные, а не какие-то гастарбайтеры, которые приехали зарабатывать. Где больше предложили, там и играют. В команде должны быть футболисты уровня Вагнера Лава, Карвальо, Халка, Промеса.
За несколько лет средняя молодёжь превратится в лидеров. Только рядом с сильными легионерами можно развиваться», — приводит слова Масалитина Legalbet.
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