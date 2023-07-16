Тарханов считает, что московские команды навяжут «Зениту» серьёзную борьбу в РПЛ

Российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от предстоящего сезона Российской Премьер-Лиги и назвал претендентов на чемпионство.

«Все последние очные встречи «Зенита» и ЦСКА показывают, что армейцы способны навязать конкуренцию петербуржцам. По игре москвичи не уступали «Зениту», команда уже созрела для того, чтобы претендовать на золото. Нужно немножко усилиться, и тогда шансов станет намного больше.

Думаю, в новом сезоне РПЛ «Зенит» не будет единственным претендентом на чемпионство, московские команды навяжут ему серьёзную борьбу. Мне кажется, в сезоне-2023/2024 петербуржцам будет сложнее, чем раньше. Особенно если ЦСКА, «Спартак» и «Локомотив» продолжат усиливаться», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».