Источник: «Зенит» отказался отпускать Арсена Адамова в аренду в клуб РПЛ

Санкт-петербургский «Зенит» отказался отпускать защитника Арсена Адамова в аренду в один из клубов Российской Премьер-Лиги. Вариант с продажей игрока петербургский клуб также не рассматривает. Об этом сообщил Metaratings.

Отмечается, что Адамов хотел бы покинуть «Зенит», так как не получает достаточной игровой практики.

Ситуация с футболистом может измениться в случае перехода в «Зенит» другого защитника – Марио Фернандеса. Ранее сообщалось, что Фернандеса могут представить в качестве игрока сине-бело-голубых в понедельник, 17 июля.

В сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги Арсен Адамов провёл девять матчей и отметился двумя голевыми передачами. Также на его счету пять игр в Фонбет Кубке России.