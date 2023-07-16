Источник: «Зенит» отказался отпускать Арсена Адамова в аренду в клуб РПЛ
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Санкт-петербургский «Зенит» отказался отпускать защитника Арсена Адамова в аренду в один из клубов Российской Премьер-Лиги. Вариант с продажей игрока петербургский клуб также не рассматривает. Об этом сообщил Metaratings.
Отмечается, что Адамов хотел бы покинуть «Зенит», так как не получает достаточной игровой практики.
Ситуация с футболистом может измениться в случае перехода в «Зенит» другого защитника – Марио Фернандеса. Ранее сообщалось, что Фернандеса могут представить в качестве игрока сине-бело-голубых в понедельник, 17 июля.
В сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги Арсен Адамов провёл девять матчей и отметился двумя голевыми передачами. Также на его счету пять игр в Фонбет Кубке России.
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