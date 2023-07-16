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Агент Эраковича подтвердил переговоры со «Спартаком»

Агент Эраковича подтвердил переговоры со «Спартаком»
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Агент Зоран Павлович, представляющий интересы защитника «Црвены Звезды» Страхини Эраковича, прокомментировал информацию, что «Спартак» сделал предложение о переходе футболиста.

«Предложение по трансферу Эраковича поступило, мы его рассматриваем», – приводит слова Павловича Metaratings.

Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил за Эраковича € 7 млн и 10% от будущей перепродажи игрока. «Црвена Звезда» хочет выручить за защитника € 9 млн и 15% от следующей продажи. Первое предложение в € 5 млн было отклонено. Самому футболисту предлагается четырёхлетний контракт с зарплатой € 1,5 млн.

Эракович является воспитанником «Црвены Звезды». В основной команде он выступает с 2020 года. Срок действующего контракта с клубом рассчитан до 2026 года.

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