Агент Эраковича подтвердил переговоры со «Спартаком»
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Агент Зоран Павлович, представляющий интересы защитника «Црвены Звезды» Страхини Эраковича, прокомментировал информацию, что «Спартак» сделал предложение о переходе футболиста.
«Предложение по трансферу Эраковича поступило, мы его рассматриваем», – приводит слова Павловича Metaratings.
Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил за Эраковича € 7 млн и 10% от будущей перепродажи игрока. «Црвена Звезда» хочет выручить за защитника € 9 млн и 15% от следующей продажи. Первое предложение в € 5 млн было отклонено. Самому футболисту предлагается четырёхлетний контракт с зарплатой € 1,5 млн.
Эракович является воспитанником «Црвены Звезды». В основной команде он выступает с 2020 года. Срок действующего контракта с клубом рассчитан до 2026 года.
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