Ксави Симонс, вернувшийся в «ПСЖ», может уйти в аренду в «РБ Лейпциг»

20-летнего полузащитник Ксави Симонс, недавно выкупленный обратно «ПСЖ», может перейти в аренду в немецкий «РБ Лейпциг», сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «Твиттере».

По информации источника, множество европейских клубов хотят взять молодого игрока в аренду. Напомним, ранее появилась информация у парижан есть два варианта, как распорядиться будущим Ксави. В случае если Килиан Мбаппе или Неймар уходят из клуба, Симонс остаётся в «ПСЖ». Если же оба звёздных игрока остаются в клубе, то Ксави присоединится летом к другому клубу на правах аренды. Таким образом, многие клубы уже начали переговоры с парижским клубом по аренде, фаворитом выступает «РБ Лейпциг», активно продвигающий возможную сделку. Возможна только аренда, без права выкупа, на один год.

В сезоне-2022/2023 на счету Симонса 48 матчей за ПСВ во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и девятью результативными передачами. Контракт игрока с нидерландским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, согласно данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн. Ранее стало известно о включении Симонса в список номинантов на приз Golden Boy — 2023.