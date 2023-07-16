Бывший футболист Евгений Ловчев оценил состояние бразильских футболистов «Зенита». Вчера, 15 июля, в матче Суперкубка России «Зенит» обыграл ЦСКА (0:0, 5:4 по пенальти).

«Пока всё выглядит так, что люди немножко подустали в России. Пауза на отдых, когда можно зарядиться, у того же Вендела затянулась. Важно, чтобы всё это не перекинулось на остальных. Нет ничего хуже ситуации неопределённости. И тут многое зависит от Семака — «Зенит» был хуже ЦСКА. Суперкубок будоражил команду меньше, чем турнир в Питере.

Клаудиньо расстроился замене — он считает себя незаменимым в прямом смысле слова. Но играл-то он плохо. Тренера должны или любить, или бояться. В «Зените» я [сейчас] не вижу ни того, ни другого. По тому, как всё идёт, «Зенит» выглядит переевшим побед. Вендела нет, Клаудиньо плох и по делу заменён. Малком провёл слабенький матч. Им легко дался прошлый чемпионат, но сейчас ЦСКА дал им бой — и дальше будет так же. Если этих ребят не поправит Семак, [то] в чувство их приведут соперники», — написал Ловчев в телеграм-канале.