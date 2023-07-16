«Порту» хочет взять в аренду хавбека «Барселоны» Нико Гонсалеса

«Порту» присматривается к 21-летнему полузащитнику «Барселоны» Нико Гонсалесу и хочет взять его в аренду, сообщает Football Espana.
По информации источника, португальский клуб проявляет серьёзный интерес к молодому испанскому футболисту, проведшему неплохой сезон в аренде в «Валенсии». «Порту» хочет взять игрока в аренду, включив при этом в сделку опцию выкупа. «Барселона» при этом не намерена соглашаться на такую опцию. Главный тренер сине-гранатовых Хави хочет посмотреть на Нико на предсезонной подготовке, чтобы понять, оставлять ли полузащитника в «Барселоне» на ближайший сезон или отправить в аренду.
В сезоне-2022/2023 Гонсалес выступал за «Валенсию» на правах аренды. На счету испанца 26 матча в Ла Лиге, в которых он отметился двумя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с «Барселоной» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.
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