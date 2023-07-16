Гживиньска: после Суперкубка поняла — нужно держать эмоции в узде до последнего удара

Футболистка женской команды санкт-петербургского «Зенита» Габриэла Гживиньска оценила своё выступление в текущем сезоне.

«Говорят, что я провожу невероятный сезон? Я бы хотела забивать больше. Хочется постоянно повышать свой игровой уровень, но если другие думают, что я хорошо играю в этом сезоне, то мне приятно. В целом с прошлого сезона ничего не поменялось. Да, пришли новые игроки, немного поменялся тренерский штаб, но я просто продолжаю работать. Меня все поддерживают, у нас в команде прекрасная атмосфера. Хорошо начала сезон и буду стараться продолжать в том же духе.

Суперкубок? Очень рада за команду. Мы выиграли новый трофей и привезли его в Петербург. Футболистки ЦСКА третий раз участвовали в матче за Суперкубок и ни разу не побеждали, а нам это удалось с первого раза. Удача была на нашей стороне. Это уже второй трофей для нашей команды из трёх возможных. Есть ещё финал Кубка, который мы тоже должны забрать. После Суперкубка поняла для себя — нужно держать эмоции в узде до самого последнего удара.

В Кубке у тебя есть только одна игра, а в чемпионате несколько раз встречаешься с одним соперником, собираешь очки. В Кубке важно обязательно играть на максимум с первой до последней минуты, потому что любая ошибка может решить исход матча.

Какую татуировку сделала последней? Последнее тату сделала после нашего чемпионства. Набила фразу «Завтра будет лучше, чем сегодня» — она самая классная. В раздевалке мы в плохие дни часто говорим эту фразу. В какой-то момент я сказала, что набью её, если мы станем чемпионами», – приводит слова Гживиньской пресс-служба «Зенита».