«Интер» интересуется защитником «Аталанты» Демиралем

Защитник сборной Турции и «Аталанты» Мерих Демирал в скором времени может стать игроком «Интера», сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, турецкий игрок обороны не входит в планы «бергамасков» на следующий сезон. 25-летний защитник может сменить команду уже в текущее трансферное окно.
Сообщается, что сам футболист хочет попробовать свои силы в топ-клубе. Миланский «Интер» по-прежнему проявляет интерес к турку, однако на данный момент руководство «нерадзурри» занимается другими, более важными трансферными задачами.
В сезоне-2022/2023 на счету Демирала 30 матчей за «Аталанту» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Контракт игрока с «бергамасками» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.
Ранее сообщалось о нежелании «Интера» участвовать в дальнейшей борьбе за форварда «Челси» Ромелу Лукаку.
- 16 июля 2023
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