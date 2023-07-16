Сутормин: Марио Фернандес — сильный футболист. Если в хороших кондициях, то усилит «Зенит»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал трансфер Марио Фернандеса.
«Марио Фернандес — очень сильный футболист. Посмотрим, в каком состоянии сейчас находится Марио. Все знают, как он может играть. Если он в хороших кондициях, то, конечно, усилит «Зенит», — сказал Сутормин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Ранее появилась информация, что бразильский защитник Марио Фернандес подписал с санкт-петербургским «Зенитом» двухлетний контракт. Презентация футболиста пройдёт в ближайший понедельник, 17 июля.
По информации некоторых СМИ, трансфер Фернандеса в «Зенит» мог сорваться из-за физической формы игрока, однако это утверждение было опровергнуто генеральным директором сине-бело-голубых Александром Медведевым и агентом игрока.
- 16 июля 2023
-
19:30
-
19:24
-
19:18
-
18:58
-
18:48
-
18:46
-
18:45
-
18:29
-
18:16
-
18:09
-
18:00
-
17:51
-
17:46
-
17:30
-
17:30
-
17:27
-
17:23
-
17:08
-
16:48
-
16:46
-
16:36
-
16:22
-
16:05
-
16:01
-
16:00
-
15:40
-
15:30
-
15:20
-
15:01
-
15:00
-
14:37
-
14:30
-
14:27
-
14:22
-
14:10