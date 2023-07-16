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Сутормин: Марио Фернандес — сильный футболист. Если в хороших кондициях, то усилит «Зенит»

Сутормин: Марио Фернандес — сильный футболист. Если в хороших кондициях, то усилит «Зенит»
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Алексей Сутормин прокомментировал трансфер Марио Фернандеса.

«Марио Фернандес — очень сильный футболист. Посмотрим, в каком состоянии сейчас находится Марио. Все знают, как он может играть. Если он в хороших кондициях, то, конечно, усилит «Зенит», — сказал Сутормин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Ранее появилась информация, что бразильский защитник Марио Фернандес подписал с санкт-петербургским «Зенитом» двухлетний контракт. Презентация футболиста пройдёт в ближайший понедельник, 17 июля.

По информации некоторых СМИ, трансфер Фернандеса в «Зенит» мог сорваться из-за физической формы игрока, однако это утверждение было опровергнуто генеральным директором сине-бело-голубых Александром Медведевым и агентом игрока.

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Источник: Фернандес подписал контракт с «Зенитом» на 2 года. Презентация пройдёт 17 июля
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