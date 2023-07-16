Вингер «Барселоны» Рафинья заинтересовал саудовский «Аль-Хиляль»

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Вингер «Барселоны» Рафинья может перейти в «Аль-Хиляль» в текущее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, несмотря на отсутствие официального предложения от саудовцев на данный момент, бразильский игрок осведомлён об интересе «Аль-Хиляля» и заинтересован в подобном переходе.

Сообщается, что «Барселона» готова расстаться со своим игроком в случае хорошего предложения от потенциального покупателя.

Рафинья забивает в ворота «Бетиса» в матче 32-го тура Ла Лиги:

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

В сезоне-2022/2023 на счету Рафиньи 50 матчей за «Барселону» во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и 10 результативными передачами. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Рафинье со стороны ещё одного саудовского клуба.