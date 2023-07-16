«Акрон» одолел «КАМАЗ» в матче стартового тура Первой лиги

Завершился матч 1-го тура Мелбет Первой лиги-2023/2024, в котором встречались тольяттинский «Акрон» и «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Команды играли на стадионе «Кристалл» (Жигулёвск). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Рафаэлем Шафеевым (Волгоград). «Акрон» одержал уверенную победу — 2:0.

В первые полчаса игры болельщикам не довелось увидеть забитые мячи, однако уже на 36-й минуте «Акрон» сумел выйти вперёд — отличился защитник Антон Килин. В самой концовке первой половины матча Килин оформил дубль и удвоил преимущество в счёте для своей команды. До конца встречи соперники больше не огорчали друг друга — 2:0 в пользу команды из Тольятти.

В прошлом сезоне «Акрон» занял девятое место в Первой Лиге, набрав 46 очков в 30 матчах и отстав от зоны стыковых матчей всего на четыре очка. «КАМАЗ» расположился на 11-й строчке с 44 очками в активе.