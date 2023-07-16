Борис Игнатьев: в Суперкубке ЦСКА понравился больше, а у «Зенита» были проблемы в атаке

Футбольный эксперт Борис Игнатьев подвёл итоги Суперкубка России, в котором московский ЦСКА встречался с санкт-петербургским «Зенитом».

«Игра получилась интересной, напряжённой, но ещё далеко до желаемой зрелищности. Футболисты пока не набрали тех кондиций, которые бы украсили эту игру. Было много единоборств, и понятно, что обе команды знали, как надо играть.

Мне больше понравился ЦСКА. Он выглядел лучше с точки зрения кондиций. Был быстрее. А «Зенит» не так контролировал игру и мяч, как мы привыкли. Многое у него не получалось. Армейцы имели больше шансов на победу, но им всё равно в атаке нужно усиление, чтобы выйти на более высокий уровень.

«Зенит» пока не готов к сезону. Такой вывод напрашивается. Не было интенсивности, быстроты принятия решений и исполнения этих решений», — приводит слова Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, победу в матче за Суперкубок в серии пенальти одержал «Зенит» (5:4; основное время — 0:0). Решающий удар с 11-метровой отметки реализовал защитник петербуржцев Роберт Ренан, пробивший «паненкой». В основное время футболисты петербуржской команды не нанесли по воротам армейцев ни одного удара в створ.