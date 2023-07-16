«Барселона» намерена продать трёх игроков до среды

Руководство «Барселоны» не видит в своей команде таких игроков, как полузащитник Франк Кессье и защитники Серджино Дест и Клеман Лангле. Об этом сообщает As.

По информации источника, каталонцы намерены найти для этих трёх футболистов новую команду до ближайшей среды, 19 июля. Отмечается, что на всех игроков есть спрос со стороны европейских клубов: Лангле может перейти в «Тоттенхэм», Кессье — в «Ювентус», а Дест — вернуться в «Аякс».

Кессье забивает в ворота «Реала» в матче 26-го тура Ла Лиги:

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Также под вопросом находится будущее молодого полузащитника Нико Гонсалеса. 21-летний хавбек может стать игроком «Порту». Ранее сообщалось об интересе к вингеру «Барселоны» Рафинье со стороны саудовского «Аль-Хиляля».