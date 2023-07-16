Защитник Жозе Фонте собирается подписать контракт с «Брагой»

39-летний португальский защитник Жозе Фонте, контракт которого с французским «Лиллем» истёк этим летом, не планирует завершать карьеру. Ветеран собирается вернуться на родину, чтобы подписать годичный контракт с «Брагой» — клубом, который он покинул 16 лет назад. Договор будет подписан после прохождения Фонте медосмотра в понедельник, 17 июля, сообщает RMC Sport.
Фонте выступал за «Лилль» на протяжение пяти лет (2018 – 2023), сыграв за «догов» 196 матчей во всех турнирах и забив 10 голов. В составе «Лилля» Фонте выиграл чемпионат и Суперкубок Франции в 2021 году.
За рубежом, помимо Франции, центральный защитник выступал в Англии («Кристал Пэлас», «Саутгемптон», «Вест Хэм») и Китае («Далянь»).
Добавим, что «Брага» финишировала на третьей строчке чемпионата Португалии и завоевала право стартовать в квалификации Лиги чемпионов с третьего раунда.
- 16 июля 2023
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