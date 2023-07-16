«Родина» разгромила «Сокол» в матче стартового тура Первой лиги

Завершился матч 1-го тура Мелбет Первой лиги-2023/2024, в котором встречались «Родина» (Санкт-Петербург) и «Сокол» из Саратова. Команды играли на стадионе «Сапсан-Арена» (Санкт-Петербург). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым (Санкт-Петербург). «Родина» одержал уверенную победу — 4:0.
За хозяев забивали Астемир Гордющенко, Руслан Куль и Иван Тимошенко, оформивший дубль.
В прошлом сезоне «Родина» заняла пятое место в Первой Лиге, набрав 50 очков в 34 матчах. Клуб из Санкт-Петербурга по ряду причин получил право участвовать в переходных матчах за право выступать в РПЛ, но по сумме двух встреч уступил команде «Пари Нижний Новгород». «Сокол» выиграл Вторую лигу в своей группе и вернулся в Первую лигу спустя шесть лет.
- 16 июля 2023
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