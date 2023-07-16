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«Родина» разгромила «Сокол» в матче стартового тура Первой лиги

«Родина» разгромила «Сокол» в матче стартового тура Первой лиги
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Завершился матч 1-го тура Мелбет Первой лиги-2023/2024, в котором встречались «Родина» (Санкт-Петербург) и «Сокол» из Саратова. Команды играли на стадионе «Сапсан-Арена» (Санкт-Петербург). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым (Санкт-Петербург). «Родина» одержал уверенную победу — 4:0.

За хозяев забивали Астемир Гордющенко, Руслан Куль и Иван Тимошенко, оформивший дубль.

В прошлом сезоне «Родина» заняла пятое место в Первой Лиге, набрав 50 очков в 34 матчах. Клуб из Санкт-Петербурга по ряду причин получил право участвовать в переходных матчах за право выступать в РПЛ, но по сумме двух встреч уступил команде «Пари Нижний Новгород». «Сокол» выиграл Вторую лигу в своей группе и вернулся в Первую лигу спустя шесть лет.

Россия - Мелбет Первая лига. 1-й тур
16 июля 2023, воскресенье. 18:00 МСК
Родина
Москва
Окончен
4 : 0
Сокол
Саратов
1:0 Гордюшенко – 31'   2:0 Тимошенко – 33'   3:0 Тимошенко – 81'   4:0 Куль – 90+2'
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