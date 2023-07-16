«Ленинградец» сыграл вничью с тульским «Арсеналом» в дебютном матче Первой лиги

Завершился матч 1-го тура Мелбет Первой лиги-2023/2024, в котором встречались тульский «Арсенал» и «Ленинградец» (Ленинградская область). Команды играли на стадионе «Арсенал» (Тула). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Матч завершился без забитых мячей – 0:0.

Отметим, что за пять минут до конца встречи игрок гостей Максим Левин упустил верный шанс принести победу своей команде, не реализовав одиннадцатиметровый удар.

В прошлом сезоне «Арсенал» занял 13-е место в Первой Лиге, набрав 41 очко в 34 матчах. «Ленинградец» стал победителем группы 2 Второй лиги и завоевал право повыситься в классе. Клуб, созданный в 2018 году после банкротства «Тосно», дебютировал в Первой лиге.