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«Ленинградец» сыграл вничью с тульским «Арсеналом» в дебютном матче Первой лиги

«Ленинградец» сыграл вничью с тульским «Арсеналом» в дебютном матче Первой лиги
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Завершился матч 1-го тура Мелбет Первой лиги-2023/2024, в котором встречались тульский «Арсенал» и «Ленинградец» (Ленинградская область). Команды играли на стадионе «Арсенал» (Тула). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Матч завершился без забитых мячей – 0:0.

Отметим, что за пять минут до конца встречи игрок гостей Максим Левин упустил верный шанс принести победу своей команде, не реализовав одиннадцатиметровый удар.

В прошлом сезоне «Арсенал» занял 13-е место в Первой Лиге, набрав 41 очко в 34 матчах. «Ленинградец» стал победителем группы 2 Второй лиги и завоевал право повыситься в классе. Клуб, созданный в 2018 году после банкротства «Тосно», дебютировал в Первой лиге.

Россия - Мелбет Первая лига. 1-й тур
16 июля 2023, воскресенье. 18:00 МСК
Арсенал
Тула
Окончен
0 : 0
Ленинградец
Ленинградская область
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