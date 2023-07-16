Жонатан Бамба может продолжить карьеру в «Сельте» или «Ницце»

Форвардо сборной Кот-д’Ивуара Жонатан Бамба, контракт которого с «Лиллем» истёк этим летом, может продолжить карьеру в Испании, сообщает RMC Sport.

После пяти сезонов на севере Франции 27-летний нападающий, получивший статус свободного агента, выбирает из нескольких вариантов. За игроком очень внимательно следят испанская «Сельта» и «Ницца». Испанский клуб, занявший 13-е место в минувшем розыгрыше испанской Ла Лиги, по информации издания, проявляет настойчивый интерес, но подробности переговоров не озвучиваются.

При этом «Ницца» уже предложила игроку трёхлетний контракт. Франческо Фариоли, новый тренер «орлят», нуждается в усилении атаки, но пока что южане не зарегистрировали ни одного новичка.

Кроме того, сообщается об интересе к Жонатану Бамба со стороны «Марселя», берлинского «Униона», который добыл путёвку в Лигу чемпионов, и клуба из МЛС «Лос-Анджелес Гэлакси». Ранее некоторые российские СМИ сообщали, что переговоры с футболистом ведёт московский ЦСКА, но эта информация пока не подтвердилась.

Перейдя в «Лилль» в 2018 году из «Сент-Этьена», Бамба в общей сложности провёл за «догов» 200 матчей, в которых забил 29 голов и отдал 35 голевых передач. Он завоевал с командой два трофея: титул чемпиона Франции и Суперкубок в 2021 году.