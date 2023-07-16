«Вест Хэм» нашёл замену Райсу в «Аяксе»
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«Вест Хэм» намерен укрепить центральную линию полузащиты после продажи хавбека Деклана Райса в «Арсенал». Главным кандидатом является игрок «Аякса» и сборной Мексики Эдсон Альварес. Об этом сообщает The Athletic.
По информации источника, переговоры между клубами начнутся в ближайшее время. «Аякс» запросит за своего футболиста примерно € 35-40 млн.
В сезоне-2022/2023 на счету Альвареса 44 матча за «Аякс» во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с амстердамским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.
Ранее сообщалось о желании дортмундской «Боруссии» подписать Альвареса.
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