Гаджиев: матч за Суперкубок поставил вопросы перед Семаком

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о победе «Зенита» над ЦСКА в матче за Суперкубок России.
«Я увидел то, что и предполагал увидеть. Первый матч и ожидался примерно равным, потому что это начало сезона, и ни одна из команд ещё пока не вышла на свой максимально возможный уровень. Очень хорошо в обороне сыграл ЦСКА, что характерно для Федотова. Но на свой привычный игровой уровень оба соперника пока не вышли.
Армейцы были чуть ближе к победе по количеству моментов. Что касается командного контроля мяча, то «Зенит» мне больше понравился. Было многовато брака в силу того, что было много борьбы. Это связано с тем, что физическая готовность на данный момент чуть повыше, чем игровая. Тем не менее, игра за Суперкубок, как и контрольные матчи, поставили вопросы перед Семаком», — приводит слова Гаджиева «Евро-Футбол.Ру».
Напомним, победу в матче за Суперкубок в серии пенальти одержал «Зенит» (5:4; основное время — 0:0). Решающий удар с 11-метровой отметки реализовал защитник петербуржцев Роберт Ренан, пробивший «паненкой». В основное время футболисты петербуржской команды не нанесли по воротам армейцев ни одного удара в створ.
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