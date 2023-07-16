Португалия — Италия: номинальные гости вышли вперёд в финале юниорского Евро

В эти минуты проходит финальный матч чемпионата Европы — 2023 среди юношей до 19 лет, в котором встречаются сборные Португалии и Италии. Команды играют на стадионе «Та-Кали» в Мальте. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе со Свеном Яблонски (Германия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Итальянцы открыли счёт в игре на 19-й минуте благодаря точному удару защитника Микаэля Кайоде. «Скуадра адзурра» впереди — 1:0.

В четверг, 13 июля состоялись полуфинальные матчи между сборными Португалии и Норвегии и национальными командами Испании и Италии. Португальцы разгромили соперника — 5:0, а итальянцы добыли победу в упорной игре — 3:2.

Сегодняшние соперники уже встречались на групповом этапе. Португалия разгромила итальянцев со счётом 5:1. Команда с Пиренейского полуострова выиграла три матча из трёх, забив суммарно девять мячей и пропустив всего один.