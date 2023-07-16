Гранат: я был на Суперкубке. Происходящее на стадионе понравилось больше, чем на поле

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат поделился впечатлениями от матча за Суперкубок России, в котором «Зенит» по пенальти одолел московский ЦСКА.

«Я был на матче: мне происходящее на стадионе понравилось больше, чем на поле. Понятное дело, что ЦСКА играл более уверенно. Если бы было дополнительное время, то не очень понятно, как закончился бы матч. «Зенит» пока тяжеловат в физическом плане, а по ЦСКА видно, что команда в хорошем состоянии», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, «Зенит» одержал победу в матче за Суперкубок в серии пенальти (5:4; основное время — 0:0). Решающий удар с 11-метровой отметки реализовал защитник петербуржцев Роберт Ренан, пробивший «паненкой». Вратарь «Зенита» Кержаков отразил два удара в серии: от защитника ЦСКА Милана Гаича и от полузащитника Никиты Ермакова.