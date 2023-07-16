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ФК 2Drots впервые в истории выиграл МКС и осенью проведёт товарищеский матч с «Динамо»

ФК 2Drots впервые в истории выиграл МКС и осенью проведёт товарищеский матч с «Динамо»
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Медийный футбольный клуб 2Drots впервые в истории выиграл Московский кубок селебрити (МКС), одолев в суперфинале, проходившем на «ВТБ Арене», «БроукБойз» со счётом 2:1. На правах победителя команда осенью проведёт товарищеский матч с московским «Динамо».

Счёт в решающем матче открыл «БроукБойз» – в компенсированное к первому тайму время с пенальти отличился Илья Мазуров. Эпизод с назначением пенальти спровоцировал споры на футбольном поле, в результат за атаку арбитра был удалён игрок 2Drots Артур Бегларян, и тренер 2D Дмитрий Кузнецов даже собирался увести команду с поля в знак протеста.

Тем не менее, игра продолжилась и, находясь в численном меньшинстве, игроки 2Drots после перерыва нашли в себе силы не только отыграться усилиями Дениса Гудаева, но и вырвать победу. Решающий гол провёл Александр Балашов.

Добавим, что 2Drots выиграли два первых сезона Медиалиги, в третьем розыгрыше заняв второе место.

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