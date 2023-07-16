Италия обыграла Португалию в финале юниорского Евро

Завершился финальный матч чемпионата Европы — 2023 среди юношей до 19 лет, в котором встречались сборные Португалии и Италии. Команды играли на стадионе «Та-Кали» в Мальте. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе со Свеном Яблонски (Германия). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. Италия минимально обыграла португальцев — 1:0.

Сегодняшние соперники уже встречались на групповом этапе. Португалия разгромила итальянцев — 5:1. Команда с Пиренейского полуострова выиграла три матча из трёх, забив суммарно девять мячей и пропустив всего один.

В сегодняшнем финале итальянцы открыли счёт на 19-й минуте благодаря точному удару защитника Микаэля Кайоде. До финального свистка команды больше не забивали. Матч так и завершился — 1:0 в пользу сборной Италии.

В последний раз «Скуадра Адзурра» становилась победителем юниорского Евро ровно 20 лет назад. Тогда итальянцы обыграли Португалию со счётом 3:1. После того успеха команда трижды выходила в финал соревнования, но ни разу не смогла победить.