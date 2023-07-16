«Интер» начал переговоры с Хуаном Куадрадо

Миланский «Интер» может подписать контракт с бывшим игроком «Ювентуса» Хуаном Куадрадо, сообщает итальянский инсайдер Николо Скира.
По информации источника, стороны приступили к предварительным переговорам. Речь идёт о контракте на один год (до лета 2024-го), по которому Куадрадо получит € 2 млн, не считая бонусы. Сообщается, что Куадрадо отклонил предложения из Саудовской Аравии и от турецкого «Фенербахче», поскольку хочет продолжить выступать в итальянской Серии А.
В сезоне-2022/2023 на счету Куадрадо 47 матчей за «Ювентус» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с туринским клубом истёк в конце июня этого года, стороны не стали продлевать соглашение. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.
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