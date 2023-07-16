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Душан Тадич официально стал игроком «Фенербахче»

Душан Тадич официально стал игроком «Фенербахче»
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Сербский нападающий Душан Тадич стал игроком «Фенербахче». Об этом сообщает пресс-служба турецкого клуба.

По информации источника, стороны заключили двухлетнее соглашение (до конца июня 2025 года). Форвард будет выступать за «Фенербахче» под номером 10.

В сезоне-2022/2023 на счету Тадича 47 матчей за «Аякс» во всех турнирах, в которых он отметился 13 голами и 18 результативными передачами. Контракт игрока с амстердамским клубом истёк в конце июня этого года, после чего стороны решили не продлевать сотрудничество. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.

В общей сложности Тадич выиграл в Амстердаме три чемпионских титула и два Кубка страны. Нападающий провёл за «Аякс» 241 матч во всех турнирах, в которых забил 105 голов.

Ранее сообщалось о подписании турецким клубом ещё одного балканского футболиста.

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