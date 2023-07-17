Захарян: это самые тяжёлые сборы в моей жизни. Но я очень рад работать с Личкой
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Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян поделился впечатлениями от первых сборов под руководством нового главного тренера команды Марцела Лички.
«Самые тяжёлые в моей жизни сборы. Много нагрузки, бега, мало выходных. Марцел открытый, со всеми может поговорить, профессионал, я очень рад с ним работать. У него поставленный футбол, больше играем в атаку», — цитирует Захаряна «РИА Новости».
Контракт чешского специалиста с московским клубом рассчитан до конца сезона-2023/2024 с возможностью пролонгации на сезоны-2024/2025 и 2025/2026 при достижении определённых условий.
В сезоне-2022/2023 Захарян принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и восемью результативными передачами.
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