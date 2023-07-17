Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Президент «Крузейро» соблазнил жену арбитра. Предполагается, что это месть за судейство

Президент «Крузейро» соблазнил жену арбитра. Предполагается, что это месть за судейство
Аудио-версия:
Комментарии

Президент футбольного клуба «Крузейро» Сантос Родригес соблазнил жену футбольного арбитра Фелипе Лимы в одном из ночных клубов, сообщает журналист Лео Диас в своей социальной сети.

По данным источника, Родригес провёл вечер с Тассиана Валим, которая является генеральным секретарем Ассоциация юристов и вице-президентом Комиссии по правовым и семейным вопросам Бразилии. На видео Родригес и Валим обнимаются и целуются в ночном клубе.

Валим замужем за известным футбольным арбитром Фелипе Лимой, который судил финал штата 2022 года с «Атлетико Минейро». Тогда «Крузейро» уступил со счётом 1:3.

Отмечается, что видео Родригес и Валим снято 15 июня 2023 года. Предполагается, что Родригес был очень зол на Лиму из-за судейства в финальном матче штата и не исключено, что таким образом отомстил арбитру. Примечательно, что сам Родригес женат.

Материалы по теме
«Систему ломают через колено». Как судейские реформы повлияют на РПЛ
Эксклюзив
«Систему ломают через колено». Как судейские реформы повлияют на РПЛ

Вратарь забил гол ударом через себя в любительском футболе

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023