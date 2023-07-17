Президент «Крузейро» соблазнил жену арбитра. Предполагается, что это месть за судейство

Президент футбольного клуба «Крузейро» Сантос Родригес соблазнил жену футбольного арбитра Фелипе Лимы в одном из ночных клубов, сообщает журналист Лео Диас в своей социальной сети.

По данным источника, Родригес провёл вечер с Тассиана Валим, которая является генеральным секретарем Ассоциация юристов и вице-президентом Комиссии по правовым и семейным вопросам Бразилии. На видео Родригес и Валим обнимаются и целуются в ночном клубе.

Валим замужем за известным футбольным арбитром Фелипе Лимой, который судил финал штата 2022 года с «Атлетико Минейро». Тогда «Крузейро» уступил со счётом 1:3.

Отмечается, что видео Родригес и Валим снято 15 июня 2023 года. Предполагается, что Родригес был очень зол на Лиму из-за судейства в финальном матче штата и не исключено, что таким образом отомстил арбитру. Примечательно, что сам Родригес женат.

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