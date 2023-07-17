Главный тренер «Ньюкасла» Хау ответил на вопрос о возможном переходе Роналду в клуб

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау ответил на вопрос, рассмотрит ли клуб вопрос с арендой нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Это зависит от того, подойдёт ли это «Ньюкаслу». Мы всегда будем действовать в наших интересах», — приводит слова Хау The Sun.

«Сороки» заняли четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 71 очко и вышла в Лигу чемпионов. Отметим, что «Ньюкасл» не участвовал в данном турнире на протяжении 20 лет. Последний раз команда выступала на групповом этапе самого престижного европейского турнира в сезоне-2002/2003.

Роналду выступает за «Аль-Наср» с 2023 года. Контрактное соглашение португальского форварда с клубом рассчитано до 2025 года. В прошлом сезоне Роналду принял участие в 16 матчах в рамках чемпионата Саудовской Аравии, в которых забил 14 голов и сделал две результативные передачи.

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