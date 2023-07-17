«Мечта становится реальностью». Бекхэм опубликовал совместное фото с Месси

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм опубликовал фото с аргентинским нападающим Лионелем Месси. 15 июля американский клуб официально подтвердил переход аргентинца.

«Мечта становится реальностью», — написал Бекхэм в своей социальной сети.

Фото: Фото из личного архива Дэвида Бекхэма

Месси может дебютировать за «Интер Майами» 21 июля в матче с мексиканским «Крус Асуль».

Месси перешёл в «Интер Майами» на правах свободного агента. Он будет выступать за команду из США под 10-м номером. Ранее он провёл два сезона в «ПСЖ», с которым дважды стал чемпионом Франции и выиграл Суперкубок страны.

В прошлом сезоне аргентинец провёл за «ПСЖ» 40 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив 21 гол и 20 результативных передач.

Болельщик поцеловал Лионеля Месси