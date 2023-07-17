Презентация Месси и Бускетса в «Интер Майами» находится под угрозой срыва

Презентация аргентинского нападающего Лионеля Месси и испанского полузащитника Серхио Бускетса находится под угрозой срыва из-за мощного шторма, сообщает Sport.es.
По данным источника, в эту минуту в Майами бушует шторм, и презентация футболистов уже перенесена более чем на час. При этом, в ближайшие несколько часов прогнозируется сильный дождь с грозой. «Интер Майами» просит своих болельщиков оставаться в своих автомобилях в качестве меры предосторожности.
Не исключено, что презентацию Месси и Бускетса перенесут на другой день.
Месси перешёл в «Интер Майами» на правах свободного агента. Он будет выступать за команду из США под 10-м номером. Ранее аргентинец защищал цвета «ПСЖ». Бускетс, в свою очередь, покинул «Барселону» в летнее трансферное окно и также присоединился к «Интер Майами» на правах свободного агента.
Болельщик поцеловал Лионеля Месси
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