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«Ювентус» согласовал с «Челси» трансфер Ромелу Лукаку

«Ювентус» согласовал с «Челси» трансфер Ромелу Лукаку
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Бельгийский нападающий «Челси» Ромелу Лукаку может сменить клуб и перейти в «Ювентус».

Как сообщает Corriere dello Sport, руководство туринской команды договорилось с игроком о трёхлетнем контракте с зарплатой в € 8 млн за сезон. «Ювентус» согласовал сделку с «Челси» на сумму в € 40 млн. Отмечается, что клуб работал над переходом игрока с марта 2023 года.

В сезоне-2022/2023 Лукаку выступал за «Интер» на правах аренды. На счету бельгийца 37 матчей за «нерадзурри» во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с «Челси» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, согласно данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

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