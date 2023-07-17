«Реал» обратился к Алькарасу после его победы на Уимблдоне

«Реал» поздравил испанца Карлоса Алькараса с победой на Уимблдоне. В решающем матче турнира Алькарас обыграл серба Новака Джоковича со счётом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4.

«Карлос Алькарас, поздравляем с блестящей победой на Уимблдоне. И поздравляем с сохранением первой строчки в мировом теннисном рейтинге. Вы являетесь предметом гордости испанского спорта и всех мадридцев», — написано в официальном «твиттере» «Реала».

Это второй титул турниров «Большого шлема» в карьере испанского теннисиста: в прошлом году он выиграл Открытый чемпионат США. Также Алькарас не позволил Джоковичу завоевать восьмой титул Уимблдона и сравняться по количеству побед на травяном «Шлеме» со швейцарцем Роджером Федерером.