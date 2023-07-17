Источник: Страхинья Эракович согласился на переход в «Спартак»

Сербский защитник «Црвены Звезды» Страхинья Эракович согласился на переход в «Спартак».

Как сообщает Mozzart Sport, футболист готов перейти в московскую команду. Игрок подпишет контракт на 4 года и заработает € 6 млн. Возможная стоимость перехода защитника — € 7 млн. Отмечается, что в соглашение будет включён пункт, согласно которому «Црвена Звезда» получит 10% от последующей продажи Эраковича.

Эракович является воспитанником «Црвены Звезды». В основной команде он выступает с 2020 года. Срок действующего контракта с клубом рассчитан до 2026 года. Он дебютировал за сборную Сербии 2 июня 2022 года в матче Лиги наций с национальной командой Норвегии.

В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ) московский «Спартак» занял третье место в турнирной таблице, набрав 54 очка.