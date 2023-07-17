Экс-форвард «Ростова» Нтумба: Карпин – топовый мужик и тренер

Бывший футболист «Ростова» Артём Нтумба поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Валерием Карпиным.

«С Карпиным работать великолепно. Мне очень нравилось развиваться под его руководством. Валерий Георгиевич топовый как мужик и как тренер. Что можно говорить, когда человек играл в Испании. Это высочайший уровень, мы всё это понимаем.

Карпин очень харизматичный. На тренировках он может пошутить, но когда надо всегда «вставит». Валерий Георгиевич очень справедливый как тренер. Когда тренируешься под его руководством, не думаешь, что это ещё тренер сборной России. Все мысли только о том, как показать себя с лучшей стороны.

Когда ты не играешь все 90 минут, у нормального футболиста будет по-любому присутствовать мотивация. Надо работать, чтобы сыграть хотя бы 60 минут», – приводит слова Нтумбы Metaratings.